“Admira-me que tantos jornalistas tenham contas nas redes sociais e as alimentem de qualquer maneira”

A lista de colaborações regulares de Leila Guerriero é impressionante: escreve no El País, de Espanha, e no El Mercurio, do Chile, assim como nas revistas de fim de semana desses mesmos jornais, Babelia e Sábado; assina ainda na revista mexicana Gatopardo, na brasileira Piauí e na Rolling Stone argentina. Fora todas as outras colaborações pontuais que vai tendo e os livros que publica.

Para esta mulher da imprensa, tudo aquilo que escreve “é crónica e faz parte do jornalismo narrativo, um jornalismo mais literário, que não pode ser confundido com opinião”. “A crónica é informação”, defende, e o desafio hoje já não passa por discutir se constitui um género literário ou não, mas sim “como pode renovar-se no momento em que dá os passos mais sólidos de sempre”. Nunca como hoje o mercado editorial lançou tantas obras de não-ficção, muitas delas antologias de crónicas publicadas inicialmente em jornais. Sinal dos nossos dias, é possível que o trilho do jornalismo passe mais por aqui?