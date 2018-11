“Opções ignorantes, irracionais e impulsivas”: os primeiros 30 dias de Bolsonaro

Um mês depois de ter sido eleito, Jair Bolsonaro já escolheu a maior parte dos seus ministros e anunciou as primeiras medidas ou intenções, tanto domésticas como de política externa. E, como seria de esperar, tanto a escolha das personalidades para o seu Governo como as medidas que já avançou não são de molde a fazer abrandar as polémicas.

Para começar está o facto de Bolsonaro ter convidado militares para quase metade do elenco governativo conhecido até agora: gabinete da Segurança Institucional, Defesa, Secretaria de Governo, Ciência e Tecnologia, Controladoria Geral da União e Infraestrutura.