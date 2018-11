“Temos elementos das forças policiais no IRA, mas não atuam connosco”: a entrevista ao Expresso do líder do polémico grupo

“Francisco” — chamemos-lhe assim, já que prefere manter o anonimato público — recebe-nos junto ao seu local de trabalho. Trabalha como segurança privado num condomínio em Lisboa. Muitos dos que ali vivem sabem que o segurança é líder da associação Intervenção e Resgate Animal (IRA), apresentado numa reportagem recente da TVI como “o cabecilha” de um “grupo terrorista”. Diz que agora brincam com ele por isso. “A nossa melhor arma é o diálogo”, afirma. No alto dos seus trinta e poucos anos, “Francisco” diz que não foi notificado nem constituído arguido por qualquer crime e considera que a colagem de uma imagem de IRA “terrorista” ao Partido Animais Natureza (PAN) é “uma cabala”.

Fala com o Expresso de cara descoberta, tal como diz andar em todas as ações em que participa, seja um resgate de um animal em risco ou uma ação de sensibilização numa escola. Garante que só andam encapuzados nos vídeos e fotos colocadas nas redes sociais ou em entrevistas televisivas porque “não querem ser abordados na rua, a bem ou a mal”.

Como e quando surgiu o IRA?

Surgiu há cerca de dois anos, como um grupo de amigos de longa data que se reunia e começou a atuar perante denúncias de maus-tratos a animais. Em 2018 resolvemos formar uma associação, por necessidade de ter uma figura jurídica para podermos assinar protocolos.