“No Brasil morrem Gisbertas todos os dias e nada acontece”

Porque é que escolheu levar a palco a história da Gisberta? Sei que a descobriu por acaso a partir do tema “A Balada de Gisberta”, da autoria de Pedro Abrunhosa, mas na voz de Maria Bethânia…

Há muito que eu procurava um motivo para continuar a vir a Portugal, desde que há cinco anos comecei a trazer o meu trabalho cá. Não sabia o que queria contar. Estava a buscar, lendo espetáculos, vendo filmes. Mas nada me batia, me emocionava ou me fazia gargalhar. E aí por acaso, há dois anos, estava de férias com a família em Teresópolis, no Brasil, e escutei a música cantada pela Maria Bethânia, que estava na minha playlist. Uma música lindíssima. Eu já sabia cantar a música, mas não sabia a história dela. E ali, de férias, parei para procurar na internet se havia realmente uma Gisberta. E aí fiquei superemocionado. Primeiro porque nesse dia, por coincidência, fazia dez anos que o assassinato da Gisberta tinha sido cometido. E eu interpretei isso já como sinal de alguma coisa. Então ouvi novamente a música já lúcido da história que estava por detrás dela....

Que frase da letra dessa música mais o tocou?

Ah, “o amor é tão longe”. É muito forte. Fico todo arrepiado quando falo. E ali, naquele momento, as férias acabaram, comecei logo a trabalhar no projeto. A primeira coisa que observei é que havia muito material de reportagens em Portugal sobre o caso, pelos 10 anos passados [desde o seu assassinato], mas nada havia no Brasil.