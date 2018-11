João Lourenço no Porto: evocação de “feitos valorosos”, chaves da cidade e assinatura de 13 protocolos

“Sinto-me honrado por ser recebido na cidade do Porto onde os feitos valorosos dos seus habitantes lhe valerem a atribuição do epíteto de Cidade Invicta”, disse o Presidente angolano, João Lourenço, quando tomou a palavra numa cerimónia oficial nos Paços do Concelho, no Porto, onde recebeu as chaves da cidade das mãos do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.

João Lourenço terminou, assim, uma visita de Estado de dois dias a Portugal e voltou a insistir na dinamização das relações económicas entre os dois países. “O intercâmbio entre Angola e Portugal ganhará dimensão real nas conversações que serão mantidas, entretanto, entre as delegações angolana e portuguesa”, afirmou.