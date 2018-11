IRA investigado por furto de cão. Terrorismo descartado

O processo ainda não tem arguidos mas tem uma vítima: um cão. Na hipótese favorável ao IRA — o grupo de Intervenção e Resgate Animal —, o bicho vivia sem qualquer tipo de condições mínimas e foi salvo pela ação musculada do grupo, que terá entrado em propriedade privada com autorização do dono. Na versão menos favorável, tiveram de facto autorização para entrar na casa mas levaram o cão - que nem sequer seria vítima de maus-tratos - contra a vontade do proprietário.

De acordo com uma fonte judicial, o caso está a ser investigado na Unidade de Contraterrorismo da PJ (apesar de não estar em causa qualquer crime de terrorismo) e, pelo menos por enquanto, está apenas a ser investigada esta situação, que terá ocorrido este ano e resultou de uma queixa formal do proprietário do cão.