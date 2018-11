A América Latina apaixonou-se pelas nossas palavras

Cada vez que Portugal é país tema de uma feira internacional do livro, o Estado português lança um programa especial de apoio à tradução de obras através da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB) em parceria com o Instituto Camões. Foi o que aconteceu a propósito da Feira do Livro de Guadalajara, a maior do mundo em língua castelhana, que este ano acolhe Portugal como convidado de honra. No pavilhão da feira, que abre portas a milhares de editores, autores, tradutores e leitores este sábado, estarão à venda mais de 6 mil exemplares de 500 títulos de autores nacionais e africanos de expressão portuguesa, muitos deles traduzidos agora pela primeira vez para castelhano por causa deste fundo especial de apoio à tradução.

“A Feira do livro de Guadalajara tem um grande peso na edição de literatura na América Latina e, efetivamente, existia um défice de pedidos de apoio à tradução de editores naquele país. O que esperamos agora é que este “boom de traduções” permita que no futuro suba o número de pedidos de tradução”, esclarece José Manuel Cortês, subdiretor da DGLAB, responsável na área do livro e do apoio à internacionalização da literatura portuguesa.