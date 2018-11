“Tenho a certeza que Portugal vai ter um três estrelas nos próximos dois anos”

Foi o grande destaque nacional da noite desta quarta-feira, 21 de novembro, na gala de apresentação do Guia Michelin Espanha & Portugal 2019, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. Não muito longe dali, o restaurante Alma levantou-se para celebrar a atribuição da segunda estrela Michelin, um momento de “loucura”, que o chef Henrique Sá Pessoa vê “mais como motivação do que como pressão”. O Expresso entrevistou-o.

Como passou a noite da vitória? Já conseguiu digeri-la?

Digerir ainda não, ainda estamos aqui em estado de graça. O Alma esteve aberto ontem à noite e estava cheio. Eu e alguns membros estivemos na gala e um dos elementos no restaurante esteve a seguir tudo em streaming. Quando foi atribuída a segunda estrela, todas as pessoas se levantaram e começaram a bater palmas. Depois voltámos todos ao Alma e o discurso foi de festejo, de desfrutar do momento, curtir esta loucura, mas a partir de agora somos um duas estrelas Michelin e temos de honrar essa responsabilidade.