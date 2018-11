O mistério dos homens que furaram a greve

“Olha, lá vem ele.” Um autocarro cinza escuro de vidros fumados e cortinas corridas aproxima-se. Pode estar vazio ou cheio, nada se vê. Enquanto desce até à entrada do Porto de Setúbal, um magote de homens força a barreira de segurança montada pela polícia e corre para o meio da estrada, enquanto gritam palavras de luta e insultos. Estão revoltados. Os que lá vêm, vêm para fazer o trabalho dos estivadores que há mais de duas semanas se recusam a trabalhar: estão em protesto. Esta quinta-feira, após uma ação, supostamente concertada entre o Governo e a Autoeuropa, um grupo de homens fez o carregamento de um navio. Quem são estes homens ? Ninguém parece ter uma resposta.

“Não sabemos quem são. Estivadores não são de certeza.” Ao Expresso, António Mariano, presidente do Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL), diz que nos últimos dias alguns estivadores de outros portos - Leixões e Lisboa, por exemplo - “foram sondados” para irem colmatar a ausência dos cerca de 150 trabalhadores eventuais do Porto de Setúbal, funcionários da Operestiva (empresa de trabalho temporário, a que as concessionárias dos portos subcontratam estivadores). “Não veio ninguém de outros portos do país. É impossível serem estivadores”, insiste o sindicalista.