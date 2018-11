Rui Rio chamado à comissão de inquérito do caso da escarpa da Arrábida

A comissão eventual de inquérito enviou convocatória a Rui Rio a solicitar que esclareça os representantes da Assembleia Municipal da Câmara do Porto sobre a legalidade processual de direitos construtivos num terreno da escarpa da Arrábida, viabilizados durante a sua governação pelo vereador do urbanismo, Lino Ferreira, em 2009.

Segundo fonte próxima da comissão, o convite ao líder do PSD terá seguido terça-feira por carta registada, sendo a sua comparência facultativa. A chamada do líder do PSD terá como data prevista sexta-feira, dia a que habitualmente se reúne a comissão de inquérito, “mas por questões de agenda ou outras poderá indicar outra data”.