As cinco soluções para resolver o problema dos resíduos em Portugal

O secretário de Estado do Ambiente foi esta terça-feira a Bruxelas argumentar o porquê de Portugal só cumprir em 2022 as metas de reciclagem de 50% dos resíduos recicláveis previstas para 2020. Carlos Martins alega que estes dois anos de adiamento das obrigações “correspondem aos dois anos de atraso da chegada do dinheiro para o investimento previsto para cumprir as metas, devido a uma queixa interposta em Bruxelas”. Já quanto à ambiciosa meta de reduzir para no máximo 10% a deposição de resíduos até aterro em 2030, Portugal não conseguiu uma derrogação para 2035, como desejava, mas apenas até 2032.

“Temos um desafio gigantesco pela frente num prazo muito curto”, admite Carlos Martins. Dados oficiais indicam que Portugal manda para aterro 57,4% do lixo urbano produzido e que apenas 22% dos resíduos geridos pelos sistemas tiveram a reciclagem e a compostagem como destino final. Ora, as taxas de reciclagem têm de subir para 55% em 2025, 60% em 2030, e 65% em 2035. E, como já referido, a deposição em aterro não pode exceder 10% a partir de 2032.