Porto. PS fura disciplina de voto, PSD afasta rebeldes

A inesperada abstenção de Ernesto Santos, presidente da Junta de Freguesia de Campanhã, foi a surpresa maior da noite de terça-feira, dia da votação do orçamento para 2019 na Assembleia Municipal do Porto. À revelia da “orientação partidária”, o líder da única junta gerida pelo PS optou por não votar contra o maior orçamento da Câmara do Porto, o que deixou “perplexa” a vereação rosa da Câmara do Porto.

Manuel Pizarro, líder da Distrital do PS/Porto e vereador sem pelouro da Câmara do Porto, afirma ao Expresso que “não sabia” que Ernesto Santos votaria desalinhado com o resto da bancada socialista, que optou por chumbar o orçamento, seguindo as pisadas da vereação no executivo municipal.