Em Portugal já se vendem negócios por catálogo (e por menos de mil euros)

Qualquer semelhança entre fast-food e o novo conceito de fast-business, proposto pela equipa de fundadores da startup Ready2Start, será mais do que mera coincidência. O princípio é basicamente o mesmo: simplificar a vida dos utilizadores. A forma de o operacionalizar é que é distinta. Se a primeira resolve os problemas pela barriga, a segunda promete “resolver todos os problemas de começar negócios”, explica António Lucena de Faria, co-fundador da Ready2Start e atual CEO da empresa.

O projeto tem mais de uma década na cabeça do CEO, mas só ganhou forma nos últimos anos, com a chegada de outros empreendedores ao projeto - Sara Aguiar, Martim Caldeira e Joana Beirão - e com o apoio da aceleradora de negócios Fábrica de Startups. A Ready2Start foi formalmente lançada durante a Web Summit e não mais é do que um catálogo de ideias de negócios testadas, em dez sectores de atividade distintos, onde o potencial empreendedor pode escolher o que mais se adequa às suas ambições ou até personalizar uma ideia própria. Depois, basta encomendar e recebe o seu futuro negócio em casa, como se de uma caixa de experiência se tratasse.