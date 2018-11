Contagem decrescente em Roma. Governo sem vontade de ceder a Bruxelas nos défices

O governo italiano tem de enviar para Bruxelas a resposta ao chumbo do seu orçamento para 2019 até à meia-noite desta terça-feira. O conselho de ministros reúne-se este final de tarde sob a presidência de Giuseppe Conte para ultimar a carta que o ministro da Economia, o outro Giuseppe, de apelido Tria, enviará para a Comissão Europeia.

O último recado público para o governo de coligação da Liga com o Movimento 5 Estrelas veio esta tarde de Washington. O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou, a poucas horas do limite para a resposta a Bruxelas, as conclusões de uma missão dos seus técnicos em Itália, onde analisaram a economia do país ao abrigo do Artigo IV.