Patrões exigem contrapartidas para aceitarem salário mínimo além dos €600

É um ritual que se repete todos os anos. Governo, patrões e sindicatos reúnem-se na concertação social para discutir o aumento do salário mínimo. E este ano não é exceção. Esta terça-feira, o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, reúne-se com os parceiros sociais, com o valor do salário mínimo para 2019 em cima da mesa.

Tal como aconteceu nos últimos anos, há um compromisso conhecido, inscrito no programa de Governo, no âmbito do acordo com o BE para a legislatura: a subida para €600 em 2019. Um valor que compara com €580 em 2018, €557 em 2017 e €530 em 2016. A grande questão é se o aumento do salário mínimo em 2019 pode ir mais longe, como querem as centrais sindicais. Um cenário muito difícil, apurou o Expresso, já que os patrões só admitem esse cenário se o Governo der contrapartidas às empresas, nomeadamente fiscais.

