“Nem toda a gente é elegível para asilo mas toda a gente merece ser ouvida”: a crise “sem precedentes” na fronteira sul da América

Os advogados de imigração já estão na “linha de fogo” contra a nova política de Donald Trump, cujo rascunho final foi conhecido quinta-feira e que visa rever as regras de acesso ao estatuto de exilado nos Estados Unidos. Quem tentar entrar fora dos postos fronteiriços perde direito a asilo.

Num artigo de opinião para o “New York Times”, a jornalista e escritora Sonia Nazario, cujos pais foram eles próprios “caminhantes” numa “caravana” nos anos 70, conta uma história que diz ser a prova de que mesmo as técnicas mais severas de “dissuasão” da imigração não funcionam. “Na associação de ajuda a crianças Kids in Need of Defense conheci a família de uma mãe com quatro filhos, um deles de colo e que ainda mamava. O bebé foi-lhe retirado este verão, na nossa fronteira. Durante semanas, nem a mãe nem o nosso governo sabiam onde o bebé estava. Quando encontraram a criança, deram-lhe a criança errada. Assim que encontraram o filho certo e lho devolveram, as autoridades levaram-na a uma paragem de autocarro no Texas e deixaram-na lá sem dinheiro para voltar para o México. É completamente desumano e mesmo assim as pessoas preferem continuar a vir.”

