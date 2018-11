Garry Kasparov, o elo mais fraco e como piratear uma casa inteligente em 30 minutos

Podia ser a sua sala. A televisão ao centro, assente num móvel ao estilo IKEA, ladeado dois candeeiros. E todos nós ali sentados em frente a esse ecrã, quais espetadores da nossa própria sala. Porque foi isso que hoje se veio aqui provar.

Mais do que o móvel em si, importa aquilo que o rodeia (ou que está nele). Um iPad estrategicamente colocado como se fosse uma moldura mostra uma fotografia de família. Um relógio digital. E todos aqueles dispositivos dos tempos modernos, como o assistente virtual Alexa e uma câmara de vigilância para garantir que tudo está em ordem em casa, conetados entre si.