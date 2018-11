Estado e apoios públicos puxam pelo emprego

O emprego em Portugal continua a aumentar e já ultrapassou a barreira dos 4,9 milhões de pessoas. Os dados revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam uma subida de 28,7 mil pessoas no terceiro trimestre face aos três meses anteriores. Mais ainda, o incremento atingiu quase 100 mil pessoas no espaço de um ano, ou seja, entre o terceiro trimestre de 2017 e o mesmo período de 2018.

Explicação? A desgregação da população empregada por sectores de atividade económica não deixa margem para dúvidas. “Educação” e “Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória” são quem mais está a puxar pelo emprego, indicam os dados do INE em termos de comparação homóloga.