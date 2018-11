Web Summit: meia dúzia de homens, 120 mulheres e um debate sobre o que eles e elas estão dispostos a fazer

Vão chegando, uma a uma ou em pequenos grupos, e sentando-se nos lugares livres. São mulheres de várias idades, origens e empregos que se deslocaram esta terça-feira para ouvir o que diversidade e inclusão significam para os negócios, a tecnologia e a sociedade como um todo. Aos poucos a sala do Grand Hall vai-se compondo e o vazio sendo substituído por um sentimento de grupo. Olhamos em volta: é difícil encontrar um homem nas mais de 120 pessoas da plateia, mas com esforço lá identificamos meia dúzia deles.

Está apontada a primeira dificuldade para ainda termos poucas mulheres em cargos de chefia: esta é uma discussão que nem sempre inclui os homens, como foi notado várias vezes durante o painel e almoço Women in Tech ThinkLeaders. Os poucos que lá estão são frequentemente elogiados. “Poucos homens e bons já são suficientes”, destaca a diretora de marketing e vice-presidente da IBM, Michelle Peluso. “Eu fico bem se esquecer os outros.”