Quedas espetaculares no desemprego chegaram ao fim

“A evolução da taxa de desemprego é mais incerta. Perdeu o determinismo descendente.” A frase é de José Maria Brandão de Brito, economista-chefe do Millennium bcp, e ilustra a posição dos economistas ouvidos pelo Expresso sobre a evolução do mercado de trabalho. Esta quarta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os dados relativos ao terceiro trimestre e a expectativa é de uma manutenção da taxa de desemprego em torno dos 6,7% registados no segundo trimestre, ou de uma descida ligeira. Há até quem fale na possibilidade uma subida, também ligeira.

“O desemprego deve continuar a descer, mas o ritmo de queda vai abrandar”, frisa João Cerejeira, professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. E antecipa um valor entre os 6,5% e os 6,7% para a taxa de desemprego no terceiro trimestre.