Guia para a eleição das mudanças bruscas

1. O que são as eleições intercalares?

John Aldrich (J.A.) As eleições intercalares realizam-se dois anos após a eleição presidencial mais recente. São chamadas “intercalares” porque ocorrem a meio de um mandato presidencial de quatro anos e resultam de uma exigência da Constituição, elegendo todos os membros da Câmara dos Representantes (a câmara baixa do Congresso) e um terço do Senado dos EUA (a câmara alta). As eleições para a Câmara dos Representantes dos EUA são para mandatos de dois anos, pelo que a câmara baixa do Congresso vai a eleições tanto no ano presidencial como no ano das intercalares.

2. Quais foram as mudanças mais profundas que as eleições para o Congresso provocaram no passado?

J.A. As eleições intercalares provaram frequentemente ser muito importantes ao longo da nossa História. Em 1854, por exemplo, o atual Partido Republicano teve pela primeira vez candidatos a concorrerem a cargos públicos e conseguiu bastantes assentos no Congresso, algo que se revelou de grande importância para a Guerra Civil na década de 1860.