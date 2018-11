A cavalgar o lusitano. De novo

Avanços na internacionalização, triunfos desportivos e esforços conjuntos estão na ordem do dia. Segundo os mais otimistas, os cavaleiros portugueses profissionais a competir internacionalmente estão a afirmar o lugar do Lusitano na classe mundial, o que está a mexer com o negócio que cruza os sectores da criação, do turismo e do desporto.

Um dos orgulhos de 2018 é a proeza de Maria Caetano Couceiro e do seu Coroado, que conseguiram um dos melhores resultados de sempre, nos Jogos Equestres Mundiais de Dréssage. Nos mesmos Jogos, em Tryon, o Puro Sangue Lusitano foi ainda a terceira raça mais representada, em Ensino.