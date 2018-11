A Gorila engasgou

Lembra-se de há quanto tempo não compra um pacote das históricas pastilhas elásticas Gorila? Elas estão aí, nas prateleiras dos cafés e supermercados, continuam a vender-se, mas não o suficiente para adoçar as contas da empresa que as produz. A Lusiteca, com fábrica em Mem Martins, concelho de Sintra, avançou com um processo especial de revitalização (PER), para fazer face a anos sucessivos de prejuízos e a dívidas que ultrapassam atualmente os 10 milhões de euros.

A Lusiteca solicitou a instauração do PER a 2 de outubro no Tribunal de Sintra e um mês depois o administrador judicial publicou a lista provisória de credores, segundo a qual a empresa tem pagamentos pendentes a mais de 270 credores (entre trabalhadores, fornecedores, bancos e outras entidades), no valor global de 10,3 milhões de euros.