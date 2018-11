“Quero que este novo site seja uma espécie de Google da verdade”

O ex-editor de política da revista “Sábado” Fernando Esteves importa para Portugal um modelo de jornalismo especializado na verificação de factos. O novo site, que nasce esta terça-feira, vai classificar a informação dita por políticos e líderes de opinião em cinco categorias: verdadeira; verdadeira, mas; imprecisa; falsa; e pimenta na língua (quando a mentira é escandalosa).

O que é o Polígrafo?

É um órgão de comunicação social como outro qualquer mas com a particularidade de só fazer fact checking [verificação da veracidade do que é dito], que é um fenómeno razoavelmente conhecido em Portugal e em explosão no mundo inteiro, onde já existem 140 experiências do género. Por exemplo, no Brasil foram os grandes destaques da cobertura da campanha porque houve uma proliferação de fake news.