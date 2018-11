O New York Times criou um chat para um jornalista e ele foi obrigado a ser “brutalmente honesto” acerca do que não sabe

Quando o Expresso ligou, Alex Burns, redator principal de política do “New York Times”, estava a passear por Sheboygan, no estado do Wisconsin. Não é uma importante capital estadual mas Burns anda à procura daquela história, daquele indicador, daquele ‘feeling’ que o ajude a explicar aos leitores do “Times” para que lado vai pender a América depois destas intercalares, que decorrem esta terça-feira. O acompanhamento jornalístico que o “Times” lhe encomendou para a reta final destas eleições difere um pouco da forma como, durante dez anos, foi fazendo o seu trabalho. Desta vez anda com um telemóvel na mão, a falar em tempo real e em janelas de diálogo - como as do Messenger ou o Whatsapp - com os subscritores do serviço ‘The Campaign Reporter’, incluído na app oficial do jornal. Podemos fazer-lhe perguntas diretamente e nem todas são sobre política. E ele também não responde só com texto: há pequenos vídeos, fotografias de grafitis antiTrump e de bolos de aniversário feitos por apoiantes de Scott Walker, atual governador republicano do estado de Wisconsin.

Como é que surgiu esta ideia?

O Times tem tentado encontrar várias formas, novas formas, de chegar aos seus vários públicos, de forma interativa. Isto já foi tentado nos Jogos Olímpicos e para os leitores que estavam mesmo muito focados no evento foi uma experiência muito porreira, poder perguntar coisas diretamente, interagir dessa forma com quem estava a acompanhar a ação toda no terreno. Isto é um pouco mais longo - estamos há cinco semanas a fazer isto, é bastante tempo. Além disso, uma eleição destas é um pouco mais complexa do que uns Olímpicos e, em muitos aspetos, também mais controversa, com mais nuances ideológicas.