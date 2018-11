Catarina Martins: “O Governo acha que resolve todos os problemas com benefícios fiscais”

Numa entrevista que será publicada na íntegra no Expresso deste sábado, Catarina Martins fala dos três anos de geringonça, das negociações do Orçamento do Estado (OE) e, ainda, da próxima Convenção do Bloco de Esquerda, que decorre dentro de duas semanas. Em antecipação, uma parte do que a líder bloquista revelou ao nosso jornal.

No debate da especialidade do Orçamento, há margem para avanços?

Vamos ver como o Governo vai decidir. Há matérias que achamos que é possível aprofundar: o Estado Social, a Saúde e a Educação. Sendo este o último OE da legislatura, no mínimo terá de ser respeitado o que consta do programa do Governo. Por exemplo: a diminuição do número de alunos por turma no secundário. Está no programa do Governo, não há razão para que não avance.