“O mandato é meu.” Eurodeputado do MPT que perdeu a confiança do partido diz que cumpre mandato até ao fim

José Inácio Faria pretende cumprir o mandato como eurodeputado até ao fim, apesar de a Comissão Política Nacional do Movimento Partido da Terra (MPT) lhe ter retirado, esta terça-feira, a confiança política. “O mandato é meu”, diz ao Expresso, adiantando que também não pretende abdicar do mandato como deputado à Assembleia Municipal de Lisboa.

Quanto à possibilidade de voltar a candidatar-se às eleições europeias, diz que ainda não está a pensar nisso, adiantando que “quando chegar o momento” logo decidirá se se recandidata ou não, em que lista e de que forma. “Não devo nada a ninguém e sou livre para decidir”, afirma.