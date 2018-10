Loures. “André Ventura não deixou marca”

Sónia Paixão, vereadora da Câmara de Loures eleita pelo PS, não poupa críticas a André Ventura, que deixou a autarquia por discordar do rumo escolhido por Rui Rio e que se prepara agora para fundar um novo partido. Para a socialista, Ventura “defraudou as expectativas de quem votou nele” e acabou o mandato “sem deixar qualquer marca em Loures”.

“André Ventura apareceu graças a declarações polémicas. Mas à primeira circunstância, bateu com a porta. Não deixou marca. Era uma excelente oportunidade para conhecer André Ventura, o político, mas não aconteceu”, ironiza a vereadora, em declarações ao Expresso.