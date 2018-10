Já há internet de banda larga em alto mar e tem assinatura portuguesa

Durante mais de dois anos, 25 investigadores portugueses desenvolveram uma tecnologia que permite comunicações sem fios de banda larga e baixo custo em alto mar.

O projeto, batizado de MareCom, contou com a participação da empresa Wavecom, e teve ainda a colaboração do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), do Centro de Investigação Naval (CINAV) da Marinha Portuguesa e da Ubiwhere.

Na prática, vai ser possível às embarcações terem acesso a internet mais rápida, sem o retardamento atual, disponibilizado pelas comunicações via satélite.