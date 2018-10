“Ideologia é cara”. Quem é o superministro de Bolsonaro

O nome do economista e financeiro Paulo Guedes tornou-se, neste último mês, quase tão sonoro como o do Presidente eleito brasileiro, Jair Messias Bolsonaro. Este confessou que de Economia “não entende” nada e, para tal, arranjou um guru, primeiro para seu conselheiro económico, e, agora, para superministro.

Os analistas dizem que o economista, de 69 anos, funcionou durante a campanha eleitoral como uma espécie de ‘avalista’ do então capitão-candidato junto das empresas cotadas na bolsa paulista e dos grupos empresariais. Estes meios depositam a fé e apostam as fichas todas em que, Guedes, como futuro ministro da Fazenda (Finanças e Economia), vai conseguir fazer o ‘milagre’ económico na oitava economia do mundo.