Esperar sem saber pelo que se espera

“Roberto. Fica só Roberto, está bem?”

“Tudo bem, mas tem medo?”

“Os meus filhos não sabem que eu e a minha mulher estamos nos Estados Unidos com uma proteção temporária, pensam que somos cidadãos. São novinhos, 12 e 13 anos, são bons alunos, não queremos que eles fiquem a pensar que vida que levamos pode acabar daqui a um ano.”

Roberto vive em Porter, no Texas, tem 44 anos e é salvadorenho. Um dos quase 200 mil em risco de perderem o chamado visto TPS [Temporary Protection Status] atribuído ao pequeno país em 2001, depois dois devastadores terramotos ocorridos apenas com um mês exato de intervalo, a 13 de janeiro e a 13 de fevereiro de 2001, terem destruído as casas a milhares de pessoas. Morreram nessa altura mais de mil salvadorenhos. Antes dos terramotos já muitos tinham fugido a uma guerra civil que durou 12 anos, entre 1980 e 1992, disputada pela guerrilha da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN), depois transformada em partido político e atualmente no poder, e pelo Exército do país, que recebeu dinheiro e treino dos EUA. Cerca de 75 mil pessoas morreram e outras oito mil foram dadas como desaparecidas.