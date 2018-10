Asia foi condenada à morte por blasfémia, está presa há oito anos, foi agora absolvida, os juízes têm a cabeça a prémio e o Paquistão volta

“É irónico que Asia signifique ‘pecadora’ em árabe. Neste caso, ela parece ser, nas palavras do “Rei Lear”, de Shakespeare, uma pessoa contra quem já se pecou mais do que ela alguma vez o fez.” Assim escreveu o juiz do Supremo Tribunal paquistanês Asif Khosa na deliberação que esta quarta-feira absolveu Asia Bibi de uma sentença de morte por blasfémia. Em 2010, a mulher, com quatro filhos, foi condenada à forca, depois de ter sido acusada de insultar o profeta Maomé numa altercação com um grupo de muçulmanas.

Asia continua presa na cadeia de Adiala, na cidade de Rawalpindi, mas deverá ser libertada assim que os funcionários da prisão receberem a ordem judicial. Apesar de se dizer inocente, passou grande parte dos últimos oito anos em solitária.