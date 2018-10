Três quartos dos portugueses temem falta de rendimentos na velhice

Os portugueses temem ter de enfrentar a velhice sem rendimentos capazes de lhes assegurar uma vida digna e com condições mínimas de conforto. Este é um dos resultados do relatório agora publicado pelo Eurofound 2018, uma estrutura da União Europeia, intitulado “Social Insecurities and resilience”, resultante de um inquérito feito em 2016 nos 28 Estados-membros. O objetivo consistia em avaliar os níveis de segurança percecionados pelos europeus em áreas tão diversas como a saúde, a velhice, o emprego, ou mesmo na sua vida quotidiana.

Os gregos são os mais preocupados com a velhice, logo seguidos de Espanha e Portugal, com os dois países ibéricos a apresentarem níveis de receio muito similares. Austríacos, suecos e dinamarqueses são os menos amedrontados, com uma taxa de preocupação a oscilar entre os 36% da Áustria e os 23% da Dinamarca. No topo da lista os números chegam a um máximo de 88%, para as mulheres gregas, e 75% para as espanholas e portuguesas, com 72% para os homens.