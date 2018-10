O que é a “energiewende”? Fomos visitar o mais recente exemplo no meio do mar

Com mais de 50 quilómetros de comprimento, Rügen é a maior ilha da Alemanha. Foi aí que Adolf Hitler iniciou, em 1936, a construção do que seria uma gigantesca estância balnear, Prora. Um enorme edifício estendia-se por quatro quilómetros, junto ao mar, para funcionar como destino de férias do regime nazi. Mas, com a eclosão da II Guerra Mundial, a infraestrutura, quase completa, não serviu o seu propósito. Está hoje a ser reabilitada, para habitação e turismo, por várias empresas. Mas não é só pelo legado de Prora que a ilha de Rügen ficará para a História.

Prora fica numa baía que liga as localidades de Binz e Sassnitz. É junto a Sassnitz que está hoje o armazém com as tubagens que serão usadas no troço alemão do gasoduto Nord Stream 2. E é também aqui que a empresa espanhola Iberdrola instalou a sua base operacional para construir, a partir de 2016, o seu primeiro parque eólico offshore na Alemanha.