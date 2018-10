Moro, Previdência, armas e aviso à imprensa

O Presidente eleito quer o juiz responsável pela operação Lava Jato, Sérgio Moro, no seu círculo mais próximo: ou ministro da Justiça ou juiz do Supremo Tribunal Federal. O convite foi feito em direto na TV Record, propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), do pastor Edir Macedo. Jair Bolsonaro preferiu esta cadeia televisiva, em detrimento da Globo, para se estrear no pequeno ecrã.

“Pretendo, sim, [convidar Moro] para o Supremo, mas quem sabe até para o Ministério da Justiça”, disse Bolsonaro, citado pela edição brasileira do jornal “El País”. O magistrado da Lava Jato não fez qualquer comentário sobre o convite presidencial.