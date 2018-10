Fintech do Porto avança para Estados Unidos e Canadá

É uma fintech portuguesa que a partir do Porto quer conquistar a indústria financeira mundial. Um mês depois de ter apresentado o seu produto na Finovate Fall New York, a maior feira nos Estados Unidos para a banca digital, a ebankIT concluiu uma parceria estratégica com a consultora norte-americana Enterprise Engineering Inc. (EEI), com sede em plena Broadway.

A parceria “vai impulsionar o negócio no mercado financeiro americano que, juntamente com o Canadá, figura como uma das principais apostas para 2019”, refere ao Expresso Renato Oliveira, fundador e presidente executivo da sociedade.