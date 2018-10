Benefícios fiscais para a EDP triplicaram no ano passado

A EDP Gestão da Produção, empresa do grupo EDP com o negócio da geração de eletricidade, voltou em 2017 a ocupar o primeiro lugar na lista dos benefícios fiscais da Autoridade Tributária (AT), à semelhança do que ocorreu em 2016. Mas o valor de benefícios à empresa quase triplicou, passando de 35 para 108 milhões de euros.

As estatísticas, agora disponíveis no Portal das Finanças, mostram que a EDP consolidou a sua liderança do ranking dos benefícios fiscais, uma posição assegurada por via do regime que vigorou até ao ano passado segundo o qual os combustíveis fósseis usados na produção de eletricidade estavam isentos de Imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP).