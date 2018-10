Aumentos na Função Pública, pensões e energia: as exigências da esquerda para a especialidade

Foram horas e horas de debate, ataques, contra-ataques, soundbites, argumentos repetidos até à exaustão. Entre segunda e terça-feira, deputados e Governo reuniram-se no Parlamento para produzirem um filme que já estava anunciado há muito: a direita atacou o Orçamento do Estado para 2019, a esquerda defendeu-o apesar das “limitações”, e o Governo mostrou-o como um trunfo. PSD e CDS vão chumbá-lo; Bloco, PCP e PEV vão aprová-lo. Sem surpresas, portanto. A próxima etapa – a discussão na especialidade – começa hoje mesmo.

E foi isso que fizeram bloquistas, comunistas e ecologistas nos dois dias de debate. Quando não estava a atacar PSD e CDS, a esquerda estava definir o seu caderno de encargos. E é extenso. Afinal, como ficam as reformas antecipadas? E quanto receberá a mais cada funcionário público no final do mês? E como vai ser reduzida a fatura com a eletricidade? No próximo mês, socialistas e partidos à sua esquerda voltarão a sentar-se à mesa das negociações para decidir qual é, afinal, a versão final do documento que mexe no bolso dos portugueses.