Se não houver um golpe, “a vida é mais difícil para Bolsonaro do que para Trump”

O povo votou, está decidido. Jair Bolsonaro é o novo Presidente do Brasil. Claro que atrelada a esta frase vem sempre uma série de qualificativos: um Presidente racista, misógino e homofóbico, defensor da tortura e saudoso da ditadura militar.

E agora, Brasil? A pergunta, feita a 7 de outubro, quando Bolsonaro saiu da primeira volta destacado para enfrentar o candidato do PT, Fernando Haddad, é agora repetida com a confirmação dada pelo segunda volta: 55,1% para Bolsonaro, 44,9% para Haddad. Não houve ‘virada’, como muitos chegaram a prever (a desejar). E agora? Bom, agora “não teremos o final da instabilidade política no país – pelo contrário, teremos um agravamento”, avalia o cientista político e escritor Benedito Tadeu César.