“Os afroamericanos e os latinos são o coração e a alma do Partido Democrata”

A história é conhecida. Em 2016, a candidata democrata Hillary Clinton venceu o voto popular mas não se sentou na Sala Oval por várias razões. Há quem defenda que foi por não ter conseguido amealhar tantos votos afroamericanos e latinos como o antigo Presidente Barack Obama. A tese foi defendida ao Expresso pelo sociólogo e comentador político DaShanne Stokes, para quem “a importância destes votos não pode ser subestimada”.

Há um dado que importa acrescentar quando falta pouco mais de uma semana para as eleições de 6 de novembro para o Congresso: a taxa de participação tende a ser mais baixa nas eleições legislativas do que nas presidenciais. “E os afroamericanos e os latinos tendem a não votar tanto como os brancos”, acrescenta o sociólogo. Há dois anos, “a taxa de participação também beneficiou o candidato Donald Trump, com menos afroamericanos a saírem de casa para votar Clinton do que era necessário para a candidata vencer o colégio eleitoral”, recorda Stokes.