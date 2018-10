Irma tem os pés destruídos. E ainda 5.000 kms para calcorrear

Irma está aflita dos pés. Tem bolhas do tamanho de cubos de gelo. Muitas, em toda a parte: no calcanhar, na zona periférica, por baixo, no peito dos pés. Tem quarenta e muitos anos. É gorda e sorridente. Às vezes consegue soltar uma gargalhada quando graceja sobre as suas penúrias. Os seus pés estão cheios de altos e custa olhar para eles. Um paramédico disse-lhe em Huixtla que não se lembrasse de rebentar as bolhas, porque elas poderiam infetar. Mas mesmo que não as rebente, é difícil precaver a infeção.

Para chegar ao seu destino faltam ainda a Irma milhares de quilómetros, com os pés enfiados numas sapatilhas de borracha. Se a marcha continuar, a Irma e aos que a acompanham faltam-lhes uns 5.000 quilómetros. Muitas bolhas.