Dicas de Poupança: veja como está a sua situação na nova “lista negra” do Banco de Portugal

Há quanto tempo não vai ver se está tudo bem com as suas contas? A famosa lista “negra” do Banco de Portugal chama-se na realidade Mapa da Central de Responsabilidades de Crédito. E pode ter acesso a esse documento em qualquer computador com acesso à internet.

O aspeto desse mapa acaba de mudar. Está muito mais detalhado e – numa primeira análise – mais fácil de ler. Se acha que isto não é importante, sugiro que mude de opinião. Às vezes pensamos que está tudo bem e não está. Conheço casos de pessoas que estavam descansadas e, quando foram ver, estavam na “lista negra” do Banco de Portugal, por engano. Pode acontecer a qualquer um. Pelo menos de seis em seis meses vou lá ver se está tudo bem comigo.