Apoio de Bruxelas a desempregados portugueses afetados pela globalização desde 2007 não ultrapassou 13,3 milhões de euros

Os 4,7 milhões de euros anunciados na última semana para apoiar 730 trabalhadores do sector têxtil, despedidos das empresas Ricon e Gramax (ex-Triumph), e outros 730 jovens que não trabalham, não estudam, nem estão em formação (conhecidos por jovens nem, nem), não são caso único de apoio do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEAG) a Portugal. Há outras cinco situações em que isso aconteceu.

Desde 2007, Portugal contou com 13,3 milhões de euros deste fundo, criado por iniciativa do então presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, para ajudar pessoas que ficaram sem emprego devido ao impacto da globalização. O objetivo foi ajudar a financiar ações para promover a reintegração no mercado de trabalho de mais de 6700 trabalhadores.