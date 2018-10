Uma exigência, um reparo e um aplauso: a reação da Ordem dos Advogados ao Orçamento do Estado

Hoje em dia, um advogado ou qualquer outro profissional independente que trabalhe em casa, perde o direito à isenção de mais-valias de que goza a generalidade dos proprietários. Se resolver vender a casa e comprar outra, é obrigado a pagar IRS pela mais-valia, mesmo que reinvista todo o dinheiro no novo imóvel. Trata-se de uma discriminação injusta, diz a Ordem dos Advogados, que reclama que a situação seja resolvida no próximo ano.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2019 o Governo pede ao Parlamento autorização para alterar as regras das mais-valias em IRS dos imóveis. Lendo o texto, percebe-se que, na mente das Finanças, estão os proprietários de alojamento local, que neste momento estão confrontados com um regime penalizador – se afetarem um prédio ao alojamento local e depois o destinarem a outro fim (arrendamento tradicional, por exemplo), têm de pagar IRS sobre a mais-valia, apesar de não ter vendido o imóvel.