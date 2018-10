“Quando consegui mudar o nome e o género, o meu filho recebeu-me com cartazes que diziam ‘Bem-vindo, mãe-André’”

No teu último livro, “O Número de Strahler”, escreveste que “não há solidão igual à de vivermos longe de nós”. Viveste muito tempo nessa solidão?

Vivi nessa solidão sem saber. Não sabia de onde ela vinha, mas sabia que algo estava diferente em mim. Não me sentia igual e tão livre como as outras pessoas. E não sabia bem porquê. Era um mal-estar que não tinha corpo. É curioso dizer agora que não tinha corpo…

Eu estou a falar com um poeta…

Saiu assim. (risos) O que se passa é que depois destas mudanças que vivi, tive de refazer a minha infância e pensar o meu passado à luz do que sei agora.

As memórias refazem-se?

Nós estamos sempre a refazer as memórias. São construções. Aos cinco anos decidi passar a chamar-me Anita. O meu nome era Ana e disse a toda a gente que daí em diante me iria chamar Anita. Passei a assinar os desenhos assim no infantário.