O meteorito que ansiava pela morte: um conto de fadas brasileiro

Na sequência do incêndio que destruiu quase totalmente o Museu Nacional do Brasil, no passado dia 2 de setembro, a diretora da revista literária brasileira “Pessoa”, Mirna Queiroz, convidou o escritor Richard Zimler a escrever um conto sobre a tragédia, que destruiu grande parte de um acervo histórico e científico com cerca de vinte milhões de itens catalogados, uma espécie de memória cultural do país. Como resposta, Zimler escreveu um conto infantil, publicado dias depois do incêndio e que o Expresso agora reproduz em exclusivo para Portugal. Nele, o escritor dá voz a um dos poucos objetos sobreviventes: o famoso meteorito do Bendegó.

Era uma vez um meteorito gigante que voou pelos céus acima do Brasil e caiu numa floresta tropical. Passou despercebido milhares de anos, mas quando finalmente foi descoberto deram-lhe um quarto num sumptuoso palácio de uma grande cidade ao longo da costa chamada Rio de Janeiro.