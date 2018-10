Ministro-adjunto dos Assuntos Europeus grego defende listas transnacionais para o Parlamento Europeu

Diz que Portugal é um “exemplo” na forma como saiu da crise, e que os portugueses “são o povo mais moderado do Sul da Europa”. Georgios Katrougkalos, professor de Direito, 55 anos, atual ministro-adjunto dos Assuntos Europeus da Grécia [cargo equiparado a secretário de Estado], disse ao Expresso que são muitas as vezes que “os gregos rejeitam a política da União Europeia mas gostam da ideia de Europa”.

Defende a existência de um mecanismo de “ligação política do Eurogrupo ao Parlamento Europeu”, e lembra que o Eurogrupo não “responde politicamente perante nenhum órgão eleito”.