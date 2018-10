Milionários enriquecem num ano o que Portugal produz em seis

A concentração de fortuna nas mãos dos homens e mulheres mais ricos do planeta está a acentuar-se e em 2017, revela um estudo do banco suíço UBS, os milionários de todo o mundo detinham um património de 8,9 biliões de dólares, mais 20% do que no ano anterior. Segundo o UBS, a fortuna dos mais ricos do mundo engordou 1,4 biliões de dólares em 2017. Qualquer coisa como a soma de seis anos do Produto Interno Bruto (PIB) português (para 2018 a projeção é de 202 mil milhões de euros, ou 230 mil milhões de dólares).

De acordo com o relatório divulgado pelo UBS, que contou com a colaboração da consultora PwC, 2017 teve o maior crescimento de sempre na fortuna que está nas mãos dos “milionários” (cidadãos com património igual ou superior a mil milhões de dólares). O estudo nota que cerca de 70% dos mais ricos do mundo estão de algum modo ligados ao sector tecnológico e 80% das empresas das quais são investidores estão no mercado americano.