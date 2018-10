Joan Tubau, diretor dos Médicos Sem Fronteiras: “Sou sempre surpreendido pela generosidade das pessoas no meio do sofrimento”

Ao longo de mais de duas décadas, a sua vida seguiu a rota dos principais conflitos mundiais. Ficou assim traçado em 1992 - então com 27 anos - quando percebeu que os Médicos Sem Fronteiras (MSF) “estavam onde era preciso ajudar”. Joan Tubau é atualmente o diretor executivo da organização. Esteve esta semana em Portugal, para participar numa mesa redonda subordinada ao tema “Trabalhar em contextos de crise/emergência humanitária”, e falou com o Expresso sobre os projetos que os MSF têm em curso. Uma conversa sobre a guerra, sobre o sofrimento, mas também sobre a generosidade humana.

Com tantas crises humanitárias no mundo, e com a atual presença dos MSF em 72 países, por onde começar? É possível dizer qual é a situação mais grave no momento?

Essa é sempre uma pergunta difícil. Como comparar a dor e o sofrimento das pessoas? Mas acredito que o Iémen é provavelmente o cenário onde o sofrimento da população é maior. A crise continua a desenvolver-se. Temos, é lógico, a Síria, mas aí a guerra está noutra fase. Sem nenhum tipo de apreciação política, claro, a verdade é que para a nossa organização as necessidades e as consequências da violência na população têm mudado nos últimos meses; enquanto no Iémen a violência continua a ser generalizada, parecendo ser essa a tendência. O governo iemenita e os rebeldes hutis continuam essa escalada de violência, sem nenhuma consideração pela população.