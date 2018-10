Cesar Sayoc, 56 anos, apoiante de Trump: a primeira detenção no caso das bombas falhadas

E ao quinto dia começou a desfazer-se o mistério dos pacotes com engenhos explosivos. À hora de fecho desta edição, tinha sido detido e identificado o suspeito que passou a semana a enviar correspondência armadilhada a críticos de Donald Trump. As autoridades revelaram que mais detenções podem seguir-se

Chama-se Cesar Sayoc, tem 56 anos e um extenso registo criminal o suspeito de ter enviado pelo menos uma dúzia de pacotes com engenhos explosivos ao longo desta semana. Os destinatários foram personalidades do Partido Democrata (ou de alguma forma ligadas ao partido), críticas e/ou criticadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Foi detido por volta das 11h (hora local) no parque de estacionamento da loja de materiais para automóveis AutoZone em Plantation, no estado da Florida.